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Двое пастухов из Свердловской области потерялись в лесу, пока искали сбежавших коров. Об этом РЕН ТВ рассказал источник.

Инцидент произошел около поселка Тугулым, рядом с болотом Микуши. Коровы прорвали ограждение загона и направились в сторону болота. Двое мужчин отправились за стадом, но не смогли найти дорогу назад, сказал собеседник телеканала.

По его словам, пастухи по телефону дозвонились до хозяина животных и сообщили, что потерялись. Владелец скота несколько часов пытался найти мужчин сам, после чего позвал спасателей. На следующий день пастухов нашли живыми.

Ранее в Сергиево-Посадском округе Подмосковья нашли мужчину, который заблудился в лесу во время заготовки дров. На его поиски ушло около двух часов. Он не получил травм, поэтому помощь врачей ему не понадобилась.