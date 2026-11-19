19 ноября, 11:19Шоу-бизнес
Стендап-комик Элдос Алмазов скончался на 30-м году жизни
Фото: vk.ru/eldos_almazov
Стендап-комик Элдос Алмазов умер в возрасте 29 лет. Об этом в его телеграм-канале сообщила двоюродная сестра.
По ее словам, причиной смерти артиста стала остановка сердца во время операции. Последние годы Алмазов боролся с тяжелой болезнью – раком, поражающим костную ткань.
Алмазов родился в Киргизии в 1997 году. Из-за генетического заболевания он перестал расти в возрасте около 10 лет, его рост составлял около 130 сантиметров. Эту особенность он часто обыгрывал в своих выступлениях.
В Москву комик переехал в 2018 году. Известность ему принесло участие в шоу "Открытый микрофон" на ТНТ в 2021 году: он попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала шестого сезона. Позже Алмазов выступал в "Большом шоу" Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.