Фото: ТАСС/Каршина Антонина

Отбывающий 25-летний срок Виталий Манишин, известный как "политеховский маньяк", намерен обратиться в Верховный суд России после того, как Восьмой кассационный суд отклонил его жалобу на приговор. Об этом осужденный сообщил ТАСС.

"Если со мной ничего не произойдет, буду бороться, пытаться доказывать свою невиновность", – заявил Манишин.

Как установил суд, Манишин совершил первое убийство в сентябре 1989 года, когда был студентом. В селе Зеленая Дубрава Алтайского края он познакомился с 17-летней девушкой, задушил ее и спрятал тело в лесу. Спустя 10 лет в регионе начали пропадать другие женщины. В 1999-2000 годах жертвами стали еще 10 местных жительниц.

По версии следствия, Манишин знакомился с девушками в Барнауле, предлагая помощь с поступлением в Алтайский государственный технический университет, учебой или трудоустройством. Затем он убеждал их поехать с ним на машине в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела оставлял в лесном массиве. Среди погибших были абитуриентки и студентки технического университета, из-за чего в СМИ убийцу прозвали "политеховским маньяком".

В мае 2023 года его задержали. Россиянин признался в преступлениях, подробно рассказал об убийствах и активно сотрудничал с силовиками. 1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края признал Манишина виновным в убийстве 11 женщин и девушек и назначил ему 25 лет лишения свободы.

Первые семь лет он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Как пояснила гособвинитель, это максимально возможное наказание, так как из-за истечения сроков давности пожизненное заключение назначить было нельзя.

Ранее жительница Магадана заподозрила своего бывшего сожителя в том, что он является "орским маньяком" Валерием Андреевым. Женщина обратилась в полицию, отметив внешнее сходство мужчины с преступником и его профессию дальнобойщика.

Следователи проверили информацию, ДНК-анализ и отпечатки пальцев 58-летнего Натана не совпали с образцами разыскиваемого убийцы. Выяснилось, что это два разных человека. Андреев подозревается в серии убийств женщин в Оренбургской области и находится в бегах с 2012 года.