Фото: Москва 24/Никита Симонов

После обильных осадков высота снежного покрова в ряде мест Москвы составила 4 сантиметра. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Ночью 19 ноября коварная окклюзия отличилась более сильными осадками, чем предполагалось", – написала Позднякова.

По ее данным, за 12 часов на ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков в виде снега, а снежный покров вырос до 4 сантиметров. Такой же высоты он достиг на Балчуге.

В Подмосковье 4 сантиметра снега лежит в Дмитрове. При этом в Твери высота снежного покрова составила 6 сантиметров, то есть больше, чем в столичном регионе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявлял, что снежный покров в Москве сойдет к вечеру четверга, 19 ноября. Столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона, из-за чего температура будет активно расти. В Москве ожидается плюс 4–6 градусов.

На фоне потепления и дождя с резкими перепадами температур на столичных дорогах может появиться гололедица. Поэтому в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов пересесть на городской транспорт.

