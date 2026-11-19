Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Все коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Москвы готовы к работе в зимний период. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, паспорта готовности к работе зимой получили от профильной структуры Ростехнадзора. Это произошло после проверок префектуры административных округов столицы.

"Соответствующие документы выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса – ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", – отметил Бирюков.

Это также относится к ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". Теперь все энергообъекты, газовые, тепловые, электрические сети и коммунальные службы города способны обеспечить надежное теплоснабжение столицы и бесперебойную подачу других ресурсов. Это подтвердили и профильные федеральные ведомства, добавил Бирюков.

Всего к отопительному сезону в Москве подготовили более 74 тысяч объектов, включая 34,6 тысячи жилых домов. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, что позволило заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Заммэра подчеркнул, что такой подход обеспечит надежное теплоснабжение потребителей в сезон.

Ранее сообщалось, что в Москве Центральная пригородная пассажирская компания подготовила к зиме более тысячи станций. Работы провели на 1 098 станциях и остановочных пунктах. В столице и области подготовили к зимнему времени года 470 станций и остановочных пунктов.

На объектах проверили состояние платформ, работоспособность тепловых завес, систем отопления и дверей в турникетных павильонах и зданиях вокзалов. Кроме того, специалисты осмотрели оборудование в пассажирских зонах, при необходимости заменили доводчики и отрегулировали механизмы.