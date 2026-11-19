Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны с 20:00 18 ноября до 08:00 19 ноября уничтожили 53 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

По данным ведомства, аппараты перехватили над Татарстаном, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Орловской и Липецкой областями. Кроме того, беспилотники сбили в небе Курской, Воронежской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском на юго-востоке Татарстана. Масштабного возгорания удалось не допустить. При этом обломки повредили несколько гражданских объектов.

До этого газопровод получил повреждения при атаке украинских БПЛА на Северский район в Краснодарском крае. В результате 94 многоквартирных дома остались без газоснабжения. Из-за ударов также пострадали девять человек.