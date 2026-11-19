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Дроны атаковали резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском на юго-востоке Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает ТАСС.

Власти сообщили, что масштабного возгорания удалось не допустить благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности.

При этом обломки повредили несколько гражданских объектов. Жертв и пострадавших нет. На месте продолжают работать все необходимые силы и средства.

Ранее газопровод получил повреждения при атаке украинских БПЛА на Северский район Кубани. В результате 94 многоквартирных дома остались без газоснабжения. Из-за ударов также пострадали девять человек. Один из них госпитализирован, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Фрагменты дронов упали во дворах и на улицах, повредили окна, кровли и навесы частных домовладений и коммерческих зданий. Предварительно, в поселке городского типа Ильском обломки БПЛА нашли по семи адресам, в поселке городского типа Афипском – по 21 адресу. В большинстве случаев они были на территории частных домов.

