19 ноября, 09:34Происшествия
БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
Фото: depositphotos/Afotoeu
Дроны атаковали резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском на юго-востоке Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает ТАСС.
Власти сообщили, что масштабного возгорания удалось не допустить благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности.
При этом обломки повредили несколько гражданских объектов. Жертв и пострадавших нет. На месте продолжают работать все необходимые силы и средства.
Ранее газопровод получил повреждения при атаке украинских БПЛА на Северский район Кубани. В результате 94 многоквартирных дома остались без газоснабжения. Из-за ударов также пострадали девять человек. Один из них госпитализирован, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.
Фрагменты дронов упали во дворах и на улицах, повредили окна, кровли и навесы частных домовладений и коммерческих зданий. Предварительно, в поселке городского типа Ильском обломки БПЛА нашли по семи адресам, в поселке городского типа Афипском – по 21 адресу. В большинстве случаев они были на территории частных домов.