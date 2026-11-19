Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подобрать собаку или кошку из приюта теперь можно с помощью "Анкеты наоборот" на портале mos.ru. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Новый инструмент предлагает будущим хозяевам рассказать о собственном образе жизни и предпочтениях, чтобы система подобрала питомцев, которые могут им подойти. Его запустили к первой годовщине сервиса "Моспитомец", на специальной странице которого также собрали итоги работы проекта.

Для подбора животного пользователю нужно пройти короткий опрос из трех вопросов. Сервис уточняет особенности характера, привычки и предпочтения человека, после чего формирует подходящую подборку анкет собак и кошек. За заполнение опросника предусмотрен промокод на товары для животных.

Если какой-то питомец заинтересует будущего владельца, можно отправить заявку через "Моспитомца". Сотрудники приюта согласуют встречу, во время которой посетитель сможет пообщаться с животным и узнать больше о его поведении и потребностях. Волонтеры также помогут разобраться, как выстраивать дальнейшее общение и подготовить питомца к переезду в новый дом.

За первый год работы платформа помогла пристроить более 2 тысяч собак и кошек из 13 городских и одного частного приюта. К годовщине проекта в медиабанке "Мосфото" также создали отдельный раздел с историями животных, которые нашли новые семьи.

Такой подход рассчитан в том числе на тех, кто хочет завести животное, но пока не определился с тем, какого именно питомца ищет.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за зимнего амбассадора сервиса "Моспитомец". Жителям предстоит выбрать одного из 13 кандидатов – собак и кошек из городских приютов. Победитель получит стикерпак для мессенджеров, а его фото разместят на главной странице сервиса, что поможет животному быстрее найти хозяев.