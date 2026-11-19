Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе прошедшей встречи на полях саммита АТЭС обсудили урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Также главы двух государств затронули вопросы подготовки к трехстороннему саммиту РФ, США и КНР. В общей сложности встреча Путина и Трампа продлилась 35–40 минут, добавил Ушаков.

"Хорошая была встреча", – сказал он.

Ушаков добавил, что особо важных заявлений на встрече не прозвучало. Стороны готовятся к трехсторонней встрече, которая должна состояться в скором времени, резюмировал помощник президента РФ.

Двусторонняя встреча лидеров США и РФ состоялась на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа президентов прошла в Центре международных обменов.

Кроме того, 19 ноября должна состояться трехсторонняя встреча Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первая встреча лидеров РФ, США и КНР станет исторической.

