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Россия поддерживает проект итоговой декларации саммита АТЭС, подготовленный к утверждению в китайском Шэньчжэне. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума.

Российский лидер подчеркнул, что в условиях фрагментации мировой экономики и растущих угроз ее стабильности АТЭС должен способствовать объединению стран и развитию конструктивного сотрудничества.

По словам Путина, именно эту задачу отражает подготовленная Шэньчжэньская декларация. Российская сторона поддерживает документ и готова к его принятию.

Президент также отметил масштаб экономического форума и выразил поддержку лозунгу китайского председательства: "Построение азиатско-тихоокеанского сообщества для совместного процветания". По его мнению, АТЭС как крупнейший экономический форум региона способен решать эту масштабную задачу.

Кроме того, российский лидер пожелал Вьетнаму удачи в организации следующего саммита АТЭС, который должен пройти в 2027 году.

После пленарного заседания может состояться отдельная встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, на 19 ноября запланированы первые трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США.