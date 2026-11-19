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Владимир Путин прибыл в Центр международных обменов в китайском Шэньчжэне, где вскоре должно начаться пленарное заседание лидеров АТЭС. Среди участников мероприятия – председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и руководители других государств, прибывшие на форум.

После пленарного заседания может состояться отдельная встреча российского президента с Трампом. Кроме того, запланированы первые трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США.

В первый день саммита Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Одной из центральных тем стало экономическое сотрудничество двух стран. Встреча продолжалась более двух часов.