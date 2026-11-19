01:49Происшествия
ВСУ вновь нанесли удар по Крымскому мосту
Фото: ТАСС/Максим Чурусов
Движение по Крымскому мосту временно остановили после очередной атаки ВСУ. Ответственные службы находятся на местах и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщил глава республики Сергей Аксенов в мессенджере MAX.
По его словам, сейчас проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительные сведения о ситуации власти обещают обнародовать по мере поступления информации.
Аксенов также обратился к жителям с призывом пользоваться только официальными источниками и не распространять неподтвержденные сообщения.
Предыдущая атака на Крымский мост произошла ночью 17 ноября. А до этого – 16 ноября. Тогда, по имеющимся данным, никто не пострадал. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о террористическом акте.