Фото: kremlin.ru

Ядерный чемоданчик Владимира Путина доставили на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Евгений Попов, опубликовавший видео в своем телеграм-канале.

На записи устройство несет адъютант главы государства. На вопрос, действительно ли это тот самый ядерный чемоданчик, он ответил: "Да, тот самый".

Ядерный чемоданчик представляет собой переносной узел связи, который входит в систему управления стратегическими ядерными силами России. Устройство постоянно сопровождает президента, а несет его находящийся рядом офицер.

Как сообщил изданию "Абзац" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, российский лидер взял с собой в Китай чемоданчик, потому что обязан постоянно контролировать безопасность.

"За включение ядерного потенциала отвечает президент. Он это должен сделать везде", – сказал он, уточнив, что речь идет о любом месте – Китае, США, Бразилии или Северной Корее.

По словам политолога, при любом визите рядом с лидером находится соответствующая аппаратура, которую возит специально назначенный офицер. Он уточнил, что в этом нет "ничего сверхъестественного".

Он добавил, что такая практика обязательна для лидеров всех ядерных стран. Кадры из Китая, привлекшие внимание журналистов, по мнению эксперта, лишь подтверждают, что российское руководство держит ситуацию под контролем.

В рамках саммита АТЭС состоялись переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Одной из главных тем для обсуждения стало экономическое сотрудничество двух государств. Встреча продлилась свыше двух часов.

По словам Си Цзиньпина, беседа с российским коллегой на полях саммита стала уже 50-й с 2013 года, включая очные контакты и диалоги в формате видеоконференции. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, указал, что встреча была содержательна и полезна и для России, и для Китая.