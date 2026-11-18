Фото: телеграм-канал "Генконсульство России в Алма-Ате"

Генеральное консульство России в Алма-Ате призвало власти Казахстана провести расследование в связи с разрушением монумента в Таразе в честь погибших в Великой Отечественной войне солдат и направило соответствующую ноту в представительство МИД республики. Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

Памятник, который установили на месте захоронения 72 советских солдат, погибших от ран в эвакуационных госпиталях Тараза, практически полностью разрушили вандалы.

В городе после масштабной реконструкции 15 октября состоялось открытие мемориального комплекса. Восстановление памятника реализовали за счет средств России при поддержке руководства Жамбылской области и Тараза.

В годы ВОВ здесь работала сеть эвакуационных госпиталей, где размещали раненых с фронта.

Ранее российское посольство в Польше сообщило, что памятник русским воинам в Гданьске осквернили надписями с символикой и лозунгами украинских националистов. В дипмиссии произошедшее назвали очередным актом вандализма в отношении российского военно-мемориального объекта на территории страны. Дипломаты также попросили приложить все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись.