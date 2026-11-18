Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столице присудили премию HEBI "Туризм будущего". Москва победила в номинации "Регионы России. Лучшие практики: города", сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

На соискание город представил несколько инициатив, связанных с устойчивым развитием туристической сферы. Среди них – система подготовки кадров "Московская школа гостеприимства", проекты "Лето в Москве" и "Московское чаепитие", фестиваль "Усадьбы Москвы" и онлайн-конкурс "Покажи Москву!". Кроме того, в заявке описаны цифровая экосистема RUSSPASS и мультиязычный портал Discover Moscow.

Сама премия – международная и всероссийская, ее тема – устойчивый туризм, экология и бережное гостеприимство. Проекты оценивают члены жюри из экологических и общественных организаций и бизнеса, а также общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.

Награду учредили в 2024 году, а в 2026 году она получила статус международной: свои проекты представляют участники из России, Казахстана и Словении. Задача премии – находить, поддерживать и популяризировать лучшие практики ответственного, экологичного, инклюзивного и технологичного туризма.

Ранее Сергей Собянин наградил работников в области туризма. Мэр отметил, что, несмотря на важность инфраструктуры, именно люди, вкладывающие свои силы в условиях высокой конкуренции, являются движущей силой. Градоначальник подчеркнул, что туризм важен не только для экономики, но и продвижения Москвы.