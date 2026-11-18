Фото: местопамяти.рф

Памятник русским воинам в польском Гданьске осквернили надписями с символикой и лозунгами украинских националистов. Об этом сообщается в телеграм-канале российского посольства в Польше.

В дипмиссии произошедшее назвали очередным актом вандализма в отношении российского военно-мемориального объекта на территории страны.

Монумент в Гданьске возвели в сентябре 1898 года. Его создали на средства императора Николая II, а содействие оказало консульство Российской империи в Данциге – так в то время назывался город.

Посольство РФ обратилось к польским властям с призывом устранить последствия вандализма и наказать виновного. По сведениям местных правоохранителей, подозреваемый уже задержан.

Дипломаты также попросили приложить все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Обращение направлено в министерство культуры и национального наследия Польши, МИД Польши и поморскому воеводе.

Ранее Россия осудила акт вандализма на советском мемориале в Нидерландах. По данным фонда "Советское поле славы", одноименный мемориальный комплекс в нидерландском Лесдене уже во второй раз подвергся осквернению. Москва потребовала незамедлительного расследования по факту случившегося.