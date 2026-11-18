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Перечень блюд в ГОСТе на русскую кухню планируют увеличить в 2027 году примерно на 135 позиций. Об этом рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, передает ТАСС.

По ее словам, 132 блюда, которые уже вошли в стандарт, не предел, а база для дальнейшей систематизации.

Документ утвердил Росстандарт 11 ноября 2026 года. В силу ГОСТ вступит 1 января 2027 года, однако применять его разрешено уже сейчас.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов сообщил, что во второй редакции число позиций хотят довести как минимум до 270. Одним из следующих этапов в ведомстве обсуждают и развивают концепцию "русский завтрак".

Кроме того, отдельно собираются разработать ГОСТ на требования к ресторанам русской кухни – по аналогии с опытом международного сообщества. Основой для него должен стать стандарт ISO 216221 "Рестораны с национальной кухней", применяемый во многих странах мира.

Ранее кисло-сладкий вкус борща закрепили в ГОСТе русской кухни. В составе должны быть свекла и капуста свежие либо квашеные. При этом кислый компонент для этого блюда обязателен. Документ допускает сезонные и региональные варианты.