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Хроническое одиночество увеличивает вероятность развития деменции на 38%. Об этом сообщил научный портал News Medical со ссылкой на результаты исследования ученых из французского университета Бордо, которое длилось 30 лет.

Наблюдение вели с 1998 по 2018 год. На первом этапе 3 777 человек старше 65 лет разделили на три группы по тому, как часто они ощущали себя одинокими: 48% не сообщили об этом ни разу, 34% – один или два раза, 17% – три или четыре раза. Последнюю категорию авторы назвали "хроническим" одиночеством.

На втором этапе специалисты оценивали риск деменции, продолжить участие смогли 1 540 человек. Около 36,4% столкнулись с деменцией, но показатели в группах различались. У тех, кто страдал от хронического одиночества, риск оказался на 38% выше, чем у никогда не чувствовавших себя одинокими. Периодическое одиночество, как выяснилось, в целом не связано с повышенной вероятностью деменции.

"Хроническое одиночество связано с продолжительным стрессом и активацией иммунной системы, что приводит к постоянному воспалению", – пояснила соавтор исследования Карин Перес.

Одиночество также сочетается с малоподвижным образом жизни и плохим питанием, а это провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и диабет – оба фактора риска деменции. Еще один вывод работы: хронически одинокими могут быть и те, кто живет с партнером или в семье. Среди хронически одиноких участников 29,6% не были одиноки формально.

Ранее кризисный психолог Ангелина Сурина говорила, что люди могут вступать в отношения с менее привлекательными партнерами из-за страха одиночества и отвержения. По ее словам, такой выбор позволяет человеку чувствовать себя спокойнее и увереннее в отношениях. Партнер, которого считают менее востребованным, воспринимается как менее склонный к измене или разрыву, что снижает тревожность.

