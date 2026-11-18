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Несколько десятков полицейских с флагами профсоюза Alliance Police собрались на площади Бово в Париже, рядом с МВД и Елисейским дворцом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза Жюльена Шенарди.

"Сегодня наши коллеги сталкиваются с насилием на улицах, вынуждены работать на митингах, их постоянно вызывают на службу, и мы требуем повышения надбавки за работу в опасных условиях", – сказал он.

Дорогу к парадному входу в резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона протестующие перекрыли палатками. Некоторые участники разместились в них. Полицейские отметили, что не блокируют Елисейский дворец полностью, но таким образом показывают решительный настрой.

Другая группа полицейских растянула большой баннер с изображением Фемиды, держащей в руке весы с каменными блоками. На одной чаше весов – три блока с надписями "Риски", "Сдерживающие факторы" и "Обязательство", на другой – камень заметно меньшего размера с надписью "Пересмотр заработной платы".

Представитель Alliance Police также подтвердил, что массовый уход на больничный служащих полицейского спецназа CRS фактически был протестом. По его словам, сотрудники CRS дежурят днем и ночью, а также по выходным и в праздники. Они все чаще сталкиваются с насилием, многие коллеги получили ранения.

Бойцы полицейского подразделения, специализирующегося на пресечении беспорядков, ранее в полном составе оформили больничные в день профсоюзных манифестаций. Один из сотрудников подразделения рассказал, что в коллективе царит "общее чувство недовольства".

Массовые акции протеста продолжаются во Франции с середины октября. Демонстрации прошли в том числе в Париже, Марселе и Лионе, где сопровождались столкновениями с полицией.

По последним данным, за месяц протестов в стране задержали почти 7,2 тысячи манифестантов и участников погромов. Большинство задержанных – совершеннолетние. Кроме того, возбуждено свыше 3 тысяч дел.