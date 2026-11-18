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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой разрешить гражданам настраивать, какие необязательные информационные сообщения они хотят получать через портал "Госуслуги". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, направленное главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

В документе предлагается добавить в личный кабинет тематические подписки: культура, спорт, образование и другие направления.

"Пользователь должен иметь возможность самостоятельно включать и отключать каждую тему", – говорится в обращении.

Там же указано, что гражданин может отказаться и от всех подобных рассылок сразу.

Порядок направления сообщений о госуслугах и юридически значимых уведомлений авторы инициативы менять не предлагают. По их расчетам, такой подход сохранит доступ к действительно полезной информации и доверие к официальным уведомлениям портала.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что на портале "Госуслуги" появится бесплатный ресурс с заданиями и видеолекциями экспертов для подготовки к ЕГЭ. Навигатором смогут воспользоваться все выпускники. Для его использования не понадобится писать отдельное заявление.