Фото: nasa.gov

Межпланетная станция "Вояджер-1" днем 18 ноября стала первым созданным человеком объектом, который удалился от Земли ровно на 1 световой день, или почти 26 миллиардов километров. Об этом сообщил официальный микроблог NASA Solar System в соцсети X.

В организации подчеркнули, что для преодоления данного расстояния космическому аппарату потребовалось свыше 50 лет непрерывного полета через Солнечную систему и ее окрестности в межзвездном пространстве.

NASA запустила зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2" в конце августа и в начале сентября 1970 года, чтобы изучить планеты-гиганты и окраины Солнечной системы. За время полета межпланетные станции собрали множество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, а также обнаружили ряд новых лун у данных планет.

Сегодня "Вояджер-1" является самым далеким от Земли космическим аппаратом. Он покинул гелиосферу – "пузырь" из плазмы солнечного ветра, окружающий Солнечную систему, – в августе 2012 года. "Вояджер-2" вышел за пределы гелиосферы в декабре 2018 года, находясь на расстоянии 119 астрономических единиц от Земли.

Ранее в Институте космических исследований РАН сообщили, что новый инфракрасный спектрометр Atmospheric Climate And Escape (ACAE) включат в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса "Тяньвэнь-3". Прибор появится на борту в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией, подписанного 21 октября.