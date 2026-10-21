Россия и Китай планируют отправить к Марсу новый инфракрасный спектрометр

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Новый инфракрасный спектрометр Atmospheric Climate And Escape (ACAE) включат в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса "Тяньвэнь-3". Об этом сообщили ТАСС в Институте космических исследований РАН, который выступает головным разработчиком аппарата.

Прибор появится на борту в рамках соглашения между "Роскосмосом" и Китайской национальной космической администрацией, подписанного 21 октября.

ACAE продолжает линейку инфракрасных спектрометров, создаваемых в ИКИ РАН. В частности, комплекс ИК-спектрометров сейчас успешно работает на аппарате ТГО в рамках миссии "ЭкзоМарс-2016".

"Если проект будет успешен, мы продолжим и дополним исследования атмосферы и климата Марса, которые продолжаются уже более десяти лет. Однако следует учитывать, что сроки работ в связи с близостью запуска очень сжатые", – поделились в институте.

Ранее марсоход Curiosity сфотографировал объект, внешне напоминающий ракету. Отмечалось, что объект длиной порядка 2,5 метра может представлять собой "неповрежденный фрагмент внеземной технологии".