29 мая, 11:22

Наука

В NASA не исключили сотрудничества России и США по созданию базы на Луне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия может стать партнером США в рамках проекта по созданию лунной базы NASA. Такой вариант предположил глава программы Карлос Гарсиа-Галан в беседе с РИА Новости.

"Знаете, речь идет о создании базы на Луне. Это задача для человечества, так что никогда нельзя знать наверняка, что будет в плане соглашений или того, с кем именно мы будем сотрудничать", – пояснил он.

При этом к настоящему моменту NASA не проводило с Россией официальных переговоров по поводу того, какой именно вклад Москва должна внести в этот проект. Тем не менее в агентстве есть понимание, что они не справятся с этим в одиночку.

О планах создать американскую обитаемую станцию на спутнике Земли к 2032 году организация объявила в конце мая. Первыми шагами к формированию постоянной базы станут три беспилотные миссии на спутник в конце 2026-го.

Первый этап продлится до 2029 года. Второй продолжится с 2029-го по 2032-й, во время которых на Луне будут построены полупостоянные сооружения для дальнейшего заселения. Третий этап, который стартует в 2032 году, предполагает постоянное присутствие на поверхности спутника.

