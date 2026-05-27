27 мая, 16:19

NASA может создать обитаемую станцию на Луне к 2032 году

Фото: nasa.gov

NASA планирует создать американскую обитаемую станцию на Луне к 2032 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC News.

Агентство объявило о своих планах по запуску трех беспилотных миссий на Луну в конце 2026 года. Ожидается, что они станут первыми шагами к формированию на спутнике постоянной базы. Первый этап продлится до 2029 года. В его рамках пройдет запуск нескольких миссий.

"На втором этапе, с 2029 по 2032 год, NASA планирует построить на Луне полупостоянные сооружения, которые позволят в будущем заселить спутник", – говорится в сообщении.

Третий этап, который стартует в 2032 году, предполагает постоянное присутствие на поверхности спутника.

По словам главы программы лунной базы Карлоса Гарсии-Галана, ее площадь может растянуться на "сотни квадратных миль". Представители NASA уверены, что экипажи начнут регулярно меняться и на Луне будет проводиться непрерывная работа.

Ранее сообщалось, что NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов на Марс и во внешние участки Солнечной системы. Планируется, что аппарат Space Reactor-1 Freedom прибудет на планету до конца 2028 года. Там будет развернута необходимая инфраструктура для дальнейшего изучения Марса и Солнечной системы.

Запуск лунной миссии Artemis II увидели пассажиры летящего самолета

