Лунная миссия Artemis III пройдет на низкой околоземной орбите

Лунная миссия Artemis III будет проходить на низкой околоземной орбите, заявили в NASA, подтвердив изменение планов программы, передает ArsTechnica.

В миссии будет задействована сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени.

"Космическое агентство выбрало орбиту, близкую к Земле, а не более высокую, потому что это позволило бы сохранить последнюю оставшуюся промежуточную криогенную двигательную ступень для запуска посадочной миссии Artemis IV в конце этого десятилетия", – отметили журналисты.

Вместе с тем авторы материала подняли вопрос о готовности посадочных модулей Starship и Blue Moon Mark 2, с одним из которых или с обоими в 2027 году пилотируемый корабль Orion должен состыковаться на низкой околоземной орбите. В частности, уточняется, что при неподготовленности моделей астронавты рискуют не покинуть корабль.

В связи с этим в статье допускается, что NASA может реализовать миссию Artemis III в беспилотном режиме.

Ранее сообщалось, что NASA и Минэнерго США подготовят технологическую базу для полетов на Марс и во внешние участки Солнечной системы. Планируется, что аппарат Space Reactor-1 Freedom прибудет на планету до конца 2028 года. Там будет развернута необходимая инфраструктура для дальнейшего изучения Марса и Солнечной системы.

