SpaceX и Blue Origin посоревнуются за право предоставить посадочный модуль "Артемиде-3"

После завершения второго этапа лунной программы "Артемида" космическое агентство NASA готовится к проведению в 2027 году миссии "Артемида-3". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: NASA

Итак, "Артемида-2" благополучно завершена. Космический корабль "Орион" обогнул Луну, заодно побив рекорд самого большого расстояния от Земли, на котором когда-либо находился человек. Сделано множество фотографий и видеозаписей, получены терабайты данных, испытаны новые системы — как электронные, так и механические. Экипаж вернулся на родную планету и участвует в пресс-конференциях и автограф-сессиях.

Казалось бы, следующим шагом должна быть высадка на Луну, и до какого-то времени NASA именно так и планировала. В рамках третьей "Артемиды" человек должен был оставить свежие следы от космических ботинок на пыльном реголите... но что-то пошло не так.

Фото: посадочный модуль Starship HLS. SpaceX

Путешествие на Луну по плану должно выглядеть так. Большая ракета поднимает с Земли космический корабль с пристегнутым к нему посадочным модулем. Когда все ступени ракеты отработаны, корабль самостоятельно добирается до спутника и выходит на окололунную орбиту. Спускаемый аппарат с частью экипажа отделяется и садится на поверхность Луны, а по окончании программы — поднимается обратно. На орбите он вновь стыкуется с кораблем, и эта связка летит к Земле.

Но неожиданно выяснилось, что в NASA до сих пор не знают, каким именно будет посадочный модуль! Возможных кандидатов два. Первый – это модуль, разработанный компанией SpaceX, он называется Starship Human Landing System (Starship HLS). По заявлению Илона Маска он способен нести более 100 тонн полезной нагрузки, включая экипаж, луноходы, жилые модули, припасы и прочее оборудование. Для обеспечения такой грузоподъемности Starship HLS заправляется не на Земле, а на орбите, перед полетом к Луне.

Фото: посадочный модуль Mark-2. Blueorigin.com

Второй вариант – посадочный модуль Mark-2 от компании Blue Origin. Эта капсула высотой 16 метров на четырех опорах внешне больше напоминает оборудование эпохи "Аполлонов". Она может перевозить до 22 тонн груза, но ей также требуется заправка в космосе. И вот как раз орбитальная заправка – тот самый этап полета, который до сих пор толком не опробован. Поэтому миссия "Артемида-3", третий этап программы по исследованию Луны, к Луне вообще не полетит. Вместо этого космический корабль "Орион" будет выведен на низкую околоземную орбиту, где проведет тестовую стыковку с модулем. Причем до сих пор никто не может сказать – сколько будет этих самых модулей, так как неизвестно, оба ли успеют построить к этому моменту.

В NASA кто-то из руководства высказывал осторожное мнение, что было бы неплохо отодвинуть "Артемиду-3" еще на год, чтобы точно успеть подготовиться, но поддержки этот голос не получил. Все дело в том, что в таком случае появляется реальный шанс уступить Китаю, который тоже активно готовится к постройке собственной базы на Луне.

Фото: NASA

Но даже когда "Артемида-3" завершится, обе компании – и SpaceX, и Blue Origin – обязаны будут продемонстрировать, что их модули способны сесть на Луну и вернуться на Землю. Для этого каждая из них должна будет провести собственный запуск без экипажа. А прежде чем NASA отправит живых людей топтать лунные тропинки, она планирует осуществить еще пару десятков запусков, чтобы доставить к месту высадки жилые модули, луноходы и припасы.

Одним словом, следующие пара лет обещают быть крайне интересными и богатыми на события космического масштаба. А в 2028 году нам наконец покажут прогулку по Луне не на кинопленке, а в нормальным цифровом качестве высокого разрешения.

Хотя...