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10 июня, 19:47

Политика

Песню экс-солиста группы "Время и стекло" Завгороднего внесли в список экстремистских

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Минюст РФ включил в перечень экстремистских материалов песню "Ничего личного" экс-солиста украинской группы "Время и стекло" Алексея Завгороднего. Это следует из данных с сайта ведомства.

Соответствующее решение вынес Приморский краевой суд 26 марта 2026 года.

Поп-группа "Время и стекло" была создана в декабре 2010 года. В ее состав вошли Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева. В 2020 году группа распалась.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что исполнение в караоке песен, включенных в федеральный список экстремистских материалов, может повлечь административный штраф. Данные действия, по словам эксперта, подпадают под статью о распространении экстремистского контента.

Однако наказание предусмотрено только при публичном пении. Для граждан штраф доходит до 3 тысяч рублей либо предусмотрен арест до 15 суток.

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