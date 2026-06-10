Военный врач Дмитрий Назаров: московская медицина переходит к персональной профилактике

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Средняя продолжительность жизни в Москве превысила 80 лет. Это стало возможным благодаря системной модернизации столичного здравоохранения и постепенному переходу к проактивной медицине, при которой врач заранее выявляет индивидуальные риски пациента и формирует персональные программы профилактики. Об этом заявил военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров на круглом столе "Благополучие человека: здоровая среда, медицина и поддержка семей", который состоялся 9 июня в рамках итогового отчетно-программного форума "Единой России" "Есть результат!".

В ходе мероприятия эксперты обсудили реализацию ключевых направлений Народной программы "Единой России", связанных с поддержкой семей и развитием здравоохранения. "Единая Россия" обеспечила принятие более 50 просемейных законов и содействовала запуску нацпроекта "Семья". В числе реализованных мер – единое пособие, которое получают более 9 миллионов семей, продление материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года, благодаря которой жилищные условия улучшили почти 2 миллиона семей. В части здравоохранения эксперты обсудили результаты Народной программы, по которой построено около 6,5 тысячи медицинских объектов, еще почти 8 тысяч – отремонтированы. Отдельное внимание уделили развитию московской медицины.

"Модернизация столичного здравоохранения охватила все ключевые уровни медицинской помощи – от поликлиники рядом с домом до экстренного стационара. В городе реконструировано и построено свыше 360 поликлиник, средняя скорость оказания экстренной помощи выросла в 1,5 раза, ежегодно выполняются тысячи высокотехнологичных операций, развивается детская медицина, в том числе новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. Такая система позволяет раньше выявлять заболевания и быстрее начинать лечение. Благодаря этому к 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве превысила 80 лет", – рассказал Назаров.

По его словам, одно из главных изменений связано с внедрением нового стандарта поликлиник. В Москве полностью модернизировали первичное звено здравоохранения: изменили маршрутизацию пациентов, расширили набор специалистов и усилили диагностическую базу. Районные поликлиники оснащены современным оборудованием – от УЗИ и рентгена до маммографии и функциональных исследований.

Также меняется стационарная помощь. В городе открыты флагманские центры экстренной помощи, модернизированы приемные отделения взрослых и детских больниц, строятся "больницы будущего" – почти 1 миллион квадратных метров новых стационарных площадей. Обновление стационаров расширяет доступ к высокотехнологичной медицине: в травматологии и ортопедии только за прошлый год в Москве выполнено свыше 37 тысяч высокотехнологичных операций, тогда как 15 лет назад их было меньше тысячи. Как пояснил Назаров, такой рост показывает, что сложные вмешательства, малоинвазивные методики и современные технологии стали частью повседневной практики городских больниц.

Важная часть системы здравоохранения – охрана женского здоровья. В Москве работают 16 центров женского здоровья, где пациентки получают консультации, диагностику, наблюдение во время беременности в связке с роддомами и стационарами. Эти центры формируют единый медицинский маршрут: врач видит динамику состояния пациентки, быстрее реагирует на риски, а семья получает понятную систему сопровождения, резюмировал эксперт.

Проактивная медицина и подготовка кадров

Назаров подчеркнул, что следующий этап развития столичного здравоохранения связан с переходом к проактивной медицине. По его оценке, для врача это означает переход к раннему выявлению индивидуальных рисков. Такой подход особенно важен для хронических, сердечно-сосудистых и возраст-ассоциированных заболеваний, где результат лечения во многом зависит от того, насколько рано пациент попал в поле зрения специалиста.

Цифровые сервисы и инструменты на базе искусственного интеллекта, которые уже внедрены в столичном здравоохранении, помогают врачу собрать и структурировать данные. Цифровые инструменты анализируют электронную медицинскую карту, результаты диагностики, назначения и другие сведения, которые важны для оценки состояния здоровья пациента. В результате специалист получает более полную клиническую картину и может точнее определить, какая профилактическая программа нужна конкретному человеку.

Как отметил Назаров, такая система требует подготовленных специалистов. Поэтому развитие проактивной медицины напрямую связано с непрерывным обучением кадров, которое уже ведется в Москве. В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы доступны 70 программ повышения квалификации, за 2025 год обучение прошли более 50 тысяч специалистов.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий ИИ. Всего за последние шесть лет специалисты протестировали около 200 ИИ-сервисов, 67 из которых уже стали неотъемлемой частью повседневной работы городских медучреждений.

