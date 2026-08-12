Авиакомпания Saudia Airlines возобновит полеты в Москву в сентябре

Фото: depositphotos/ewastudio

Авиакомпания Saudia Airlines планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре 2026 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтранса РФ.

Перевозчик приостанавливал выполнение полетов с февраля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В Минтрансе также напомнили, что в летнем сезоне полеты в Саудовскую Аравию выполняет авиакомпания "Азимут": два рейса в неделю из Махачкалы в Джидду и один рейс из Сочи в Табук.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что возобновление полетов российских авиакомпаний в Иран будет возможно после стабилизации обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке – бизнес и эконом. Продажа билетов уже открыта.

Похожее решение приняла авиакомпания "Победа". Перевозчик намерен с 3 сентября возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября – в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться три раза в неделю, а в Абу-Даби – четыре раза в неделю.