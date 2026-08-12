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12 августа, 09:22

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"Грамота.ру": появление в словаре слова "ложить" вслед за "махаю" исключено

Эксперты исключили появление в словаре слова "ложить" вслед за "махаю"

Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy

Закрепление в словарях разговорного варианта "махаю" наряду с литературной нормой "машу" не означает, что аналогичная судьба ждет слово "ложить". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала "Грамота.ру".

Эксперты отмечают, что в русском литературном языке глагола "ложить" без приставки не существует, его употребление является грубой речевой ошибкой. Если приставки нет, то нужно использовать слово "класть".

По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила для "класть" и "положить" остаются незыблемыми. В пресс-службе подчеркнули, что "Грамота.ру" не видит предпосылок для их пересмотра.

Ранее более трети россиян заявили, что отнеслись бы отрицательно к возможной смене ударения в слове "звонит" со второго на первый слог. 44% респондентов сказали, что воспримут изменение ударения нейтрально, а 16% – положительно. В это же время 97% россиян считают важным соблюдение правил русского языка.

Главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов добавлял, что ожидать изменения ударения в слове "звонит" в словарной норме не стоит. Он говорил, что слово действительно, по мнению филологов, сменит вариант ударения в будущем, но необязательно это будущее "настанет завтра".

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