Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 17:07

Шоу-бизнес

Певица Юлия Савичева вернулась в соцсети после 10-дневного перерыва

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress

Певица Юлия Савичева вернулась в социальные сети после 10-дневного перерыва. Об этом она сообщила в опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видеообращении.

Она объяснила, что взяла перерыв, так как не справлялась с потоком негатива в свой адрес, который был связан с критикой ее внешности и творчества. Артистка призналась, что за время паузы убедилась в правильности своего пути. По ее словам, она занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.

"Я пришла к той себе, которую я всегда хотела и скрывала столько лет. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. Я остаюсь собой, такой, какая я есть. Я себя не обманываю, продолжаю делать то, что я люблю. А всем хейтерам – любовь!" – написала Савичева.

В свою очередь, певец Илья Гуров поддержал решение Савичевой отказаться от ведения соцсетей из-за негативных комментариев. По его мнению, артистка сделала правильный выбор, когда отказалась от прежнего образа и начала развиваться в том направлении, которое ей действительно близко.

Исполнитель отметил, что Савичева всегда была связана с рок-музыкой, а сейчас, имея большой опыт, поддержку аудитории и успешную карьеру, может позволить себе экспериментировать. Певец добавил, что недовольные зрители и хейтеры были всегда, однако они не должны становиться причиной отказа от собственных желаний.

Читайте также


шоу-бизнес

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика