Певица Юлия Савичева вернулась в соцсети после 10-дневного перерыва

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Певица Юлия Савичева вернулась в социальные сети после 10-дневного перерыва. Об этом она сообщила в опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) видеообращении.

Она объяснила, что взяла перерыв, так как не справлялась с потоком негатива в свой адрес, который был связан с критикой ее внешности и творчества. Артистка призналась, что за время паузы убедилась в правильности своего пути. По ее словам, она занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.

"Я пришла к той себе, которую я всегда хотела и скрывала столько лет. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. Я остаюсь собой, такой, какая я есть. Я себя не обманываю, продолжаю делать то, что я люблю. А всем хейтерам – любовь!" – написала Савичева.

В свою очередь, певец Илья Гуров поддержал решение Савичевой отказаться от ведения соцсетей из-за негативных комментариев. По его мнению, артистка сделала правильный выбор, когда отказалась от прежнего образа и начала развиваться в том направлении, которое ей действительно близко.

Исполнитель отметил, что Савичева всегда была связана с рок-музыкой, а сейчас, имея большой опыт, поддержку аудитории и успешную карьеру, может позволить себе экспериментировать. Певец добавил, что недовольные зрители и хейтеры были всегда, однако они не должны становиться причиной отказа от собственных желаний.

