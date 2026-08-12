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12 августа, 17:21

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Эксперт Кошман: до 2 метеоров в минуту можно будет наблюдать в пик звездопада Персеиды

Астроном дала советы для наблюдения за звездопадом Персеиды в ночь на 13 августа

Фото: NASA

Уехать как можно дальше от городской засветки и смотреть в северо-восточную часть неба стоит тем, кто хочет понаблюдать за пиком звездопада Персеиды. Об этом Москве 24 рассказала астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Она напомнила, что звездопад можно назвать самым ярким метеорным потоком года. Шанс увидеть его появляется каждый август, когда Земля проходит через облако космической пыли и льда, оставленного кометой 109Р/Свифта – Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в атмосфере, оставляя на ночном небе яркие светящиеся полосы, которые называют звездным дождем.

Поток действует уже с 17 июля и продлится до 24 августа. Но именно его пик ожидается в ночь с 12-го на 13-е. В это время можно будет увидеть до 1–2 метеоров в минуту. При этом повышенный фон метеорной активности обычно наблюдается также неделю до и после пика, поэтому достаточно зрелищными могут стать ночи вплоть до 20 августа.
Людмила Кошман
астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария

Наблюдать за падающими метеорами потока Персеиды можно с 00:00 и до самого рассвета. В это время радиант звездопада, созвездие Персея, располагается над северо-восточным горизонтом – туда и следует смотреть.

"Хорошая новость в том, что Луна в ночь максимума Персеид будет в фазе новолуния, поэтому свет не помешает наблюдениям. Впрочем, как и все ближайшие дни, потому что диск только начнет расти", – подчеркнула эксперт.

Также наблюдениям не должно мешать искусственное освещение в городе. Поэтому, чтобы увидеть звездопад как можно лучше, стоит уехать подальше от населенных пунктов. От таких крупных городов, как Москва, лучше удалиться более чем на 100 километров, отметила специалист.

Еще один важный момент для наблюдения метеоров – благоприятные погодные условия. Если к вечеру тучи покинут небо, то увидеть звездопад точно получится, отметила Кошман.

Ранее астроном Александр Молоствов рассказал, что 12 августа 2026 года в России получится увидеть солнечное затмение. В частности, москвичи смогут заметить, как потемнеет маленький участок Солнца – покрытие составит около 8%. Все начнется перед закатом, примерно в 20:04, и уже буквально через 5 минут наступит максимальная фаза явления.

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