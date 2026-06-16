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16 июня, 11:20

Наука

Солнечная активность может упасть до нуля в летний период

Фото: depositphotos/magann

Солнечная активность в ближайшее время может снизиться до нулевых значений. Это случится после того, как энергия в единственной действующей группе пятен 4465 на звезде иссякнет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла. Звезда довольно скучная, смотреть не на что", – отметили ученые.

Специалисты также зафиксировали пару крупных протуберанцев (крупные плазменные структуры на Солнце. – Прим. ред.). Если они оторвутся, можно будет ожидать красивые кадры, но для Земли эти структуры опасности не представляют.

Геомагнитная активность сейчас низкая. Прогноз на месяц обещает все 30 зеленых дней, хотя ученые допускают, что что-то может измениться.

Ранее старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко сообщила, что вечером 17 июня жители Москвы смогут увидеть сразу три ярких объекта – тонкий серп Луны, Венеру и Юпитер, которые будут находиться рядом друг с другом. Это астрономическое явление называется соединением. Наблюдать его можно будет после захода Солнца в западной части неба невооруженным глазом при ясной погоде.

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