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02 июня, 14:13

Наука

Россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир в июне

Фото: depositphotos/mozzyb​

Россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир, которые являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, в июне. Об этом рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, созвездия можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона.

"Они (Вега, Денеб и Альтаир. – Прим. ред.) образуют летне-осенний треугольник – яркий узнаваемый летний астеризм", – приводит слова Алексеева ТАСС.

По словам астронома, треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей. Алексеев также напомнил, что 21 июня наступит летнее солнцестояние, а 30 июня – полнолуние.

Летом также произойдет сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом. Например, сближение Венеры и Юпитера – наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня.

Кроме того, в конце июля на утреннем небе будет видно сближение планет Венеры и Сатурна, а в августе ожидается метеорный дождь Персеиды.

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