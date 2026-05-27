27 мая, 10:41

Периоды солнечной активности достигнут минимума к 2030 году

Фото: 123RF.com/olegganko

До конца текущего мая и в середине июня на Солнце могут появляться вспышки, однако астрономы ожидают постепенного снижения солнечной активности до минимального уровня к 2030 году. Об этом рассказал ТАСС научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК им. К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Само снижение активности будет постепенным с возможными отдельными всплесками. Например, существуют прогнозы о вероятности вспышек на Солнце в середине июня 2026 года, когда на видимую сторону диска звезды выйдут зоны активности с обратной стороны", – отметил он.

По словам астронома, в настоящее время на видимой стороне звезды присутствует несколько активных групп пятен. Он подчеркнул, что количество радиации от Солнца, которая доходит до Земли зимой и летом, отличается. Причиной этому является изменение наклона плоскости земной поверхности к солнечным лучам и толщины атмосферы.

"Летом на Землю попадает больше солнечного света, и он меньше ослаблен атмосферой. Поэтому в солнечном свете летом содержится больше ультрафиолета", – добавил эксперт.

Ранее эксперты зафиксировали усиление солнечной активности после нескольких недель затишья. Исследователи подчеркнули, что для Земли никаких угроз нет.

