В Красноярске школьник умер в день последнего звонка

Школьник умер в Красноярске в день последнего звонка, рассказали NGS24.Ru в краевой прокуратуре.

Сейчас выясняются причина гибели подростка и другие детали произошедшего. Известно, что школьник был сиротой и воспитывался опекуном. Проводится проверка.

Первыми о смерти мальчика сообщили местные телеграм-каналы. По их данным, подросток скончался во дворе на улице Матросова, в жилом комплексе "Отражение". Информацию подтвердили в прокуратуре. По данным ведомства, в сентябре должна была пройти плановая операция, поскольку у ребенка были проблемы с сердцем.

Ранее на уроке в Приморье умер 15-летний школьник. Инцидент произошел в селе Чугуевка, при этом мальчик не жаловался на недомогание и в момент ЧП сидел за партой. Уточнялось, что школьник скончался внезапно, в течение нескольких минут. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оперативники устанавливают причину смерти мальчика.

Следователи в Перми, в свою очередь, сообщили о том, что установят причины смерти студента в душе одного из общежитий. По данным в соцсетях, он потерял сознание в общежитии на Рабоче-Крестьянской улице. Кроме того, он 1,5 часа пролежал под льющейся водой, пока его не обнаружили.

