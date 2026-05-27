Литовский Swedbank перестанет обслуживать клиентов на русском языке

Литовский Swedbank не будет обслуживать клиентов на русском языке с 10 сентября. Это стало известно из рассылки банка.

Там предупредили, что с указанной даты обслуживание будет возможно только на литовском и английском языках. Это касается в том числе интернет-банка, мобильного приложения, банкоматов Swedbank, консультаций по телефону и в отделениях.

Ранее сообщалось, что западные страны усилили давление на турецкие банки, продолжающие совершать операции с российской стороной. В частности, они требуют строже контролировать транзакции с Россией и предупреждают о рисках вторичных санкций.

До этого цифровой банк Revolut начал закрывать счета российских клиентов из-за европейских санкций. Это коснулось граждан, не имеющих вида на жительство в Евросоюзе или гражданства стран – участниц объединения.

