Банк Revolut начал закрывать счета некоторых россиян

Фото: Getty Images/NurPhoto/Nikolas Kokovlis

Цифровой банк Revolut начал закрывать счета российских клиентов из-за европейских санкций, сообщает Русская служба BBC.

Уточняется, что это коснулось только тех граждан, у которых нет вида на жительство в Евросоюзе или гражданства стран – участниц объединения. Сам банк 1 ноября запросил у клиентов копию соответствующих документов, но следующим сообщением объявил о закрытии счетов, после чего отправить документы уже было невозможно.

По данным журналистов, некоторые российские клиенты заранее уточняли у финансовой организации информацию о возможных последствиях санкций, однако их уверяли, что им не о чем беспокоиться до конца декабря.

"Как глобально регулируемое финансовое учреждение Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut", – заявили в пресс-службе банка РБК.

Ранее стало известно, что Евросоюз может усилить давление на турецкие банки из-за очередного пакета санкций против России. Под мониторинг или косвенное давление могут подпасть банки или компании, которые ведут дела с российской стороной.

Источник одного из СМИ сообщал, что Брюссель после введения санкций стремится перекрыть как прямые финансовые каналы России, так и "серые" маршруты через третьи страны. В Евросоюзе опасаются, что Турция может сгладить для Москвы санкционный эффект, используя гибкость своих финансовых и торговых инструментов.

