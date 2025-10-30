Дмитриев: ЕС запретил экспорт унитазов в РФ, потому что самому понадобятся

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему Евросоюз (ЕС) решил запретить экспорт унитазов в Россию. Своим мнением по этому поводу он поделился на странице в соцсети X.

По словам Дмитриева, это решение ЕС может свидетельствовать о том, что в будущем странам содружества потребуется больше такой сантехники.

23 октября ЕС ввел 19-й пакет антироссийских санкций, куда вошел запрет на поставку не только унитазов, но также биде, раковин и прочей сантехники. Также под ограничения подпали банки, криптобиржи и иностранные компании.

Владимир Путин, комментируя решение Брюсселя, пошутил, что "им дорого обойдется" запрет на поставку российских унитазов. По словам главы государства, в текущей ситуации эти изделия были бы им нужны.

Депутат ГД Андрей Колесник также заявлял, что сопоставимой ответной мерой на запрет поставлять в РФ сантехнику могла бы стать помощь с туалетной бумагой. Как отметил парламентарий, одной из причин такого решения мог стать дефицит сантехники внутри самого ЕС.

