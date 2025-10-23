В МИД назвали "полным мраком" запрет ЕС на импорт российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полным мраком" запрет Евросоюза на импорт российского газа с 1 января 2028 года.

"Классическая история по реализации философской концепции "назло бабушке отморожу уши", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Она отметила, что ЕС поставил во главу угла нанесение максимально возможного ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу, не считаясь с негативными последствиями для своих стран – членов союза.

ЕС принял 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября. В частности, он направлен против банков, криптобирж, а также компаний в Индии и Китае.

Кроме того, в рамках ограничений европейские страны запретили прямую и косвенную передачу, покупку или импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным (срок действия контракта составляет более года и заключен до 17 июня 2025 года) – с 1 января 2027 года.