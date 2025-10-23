Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

"Пакет <...> направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае", – написала она в соцсети X.

Ограничения затрагивают также транзакции в криптовалютах. Вместе с тем рестрикции направлены против более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти. Также запрещены закупка и импорт СПГ из РФ.

Более того, перемещения российских дипломатов внутри ЕС теперь ограничены территорией страны, где они аккредитованы, подчеркнула Каллас.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил уточнял, что новый пакет европейских санкций коснулся 117 судов так называемого теневого флота России. Теперь под рестрикциями ЕС находятся в общей сложности 564 танкера, которые якобы имеют отношение к РФ.

При этом страны – участницы Европейского союза уже приступили к работе над 20-м пакетом антироссийских ограничений.

Также стало известно, что нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние фирмы подпали под новые санкции США. Эти рестрикции призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики, уточняли в Минфине Штатов.

