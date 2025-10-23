США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний

Фото: depositphotos/Kordin

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов вводит дополнительные санкции против двух российских нефтяных компаний: "Роснефть" и "Лукойл". Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Под ограничения также попадают дочерние компании "Лукойла" и "Роснефти", расположенные в России. Всего в списке американского министерства 34 компании. Кроме того, все имущество российских нефтяных компаний в США будет заблокировано.

В сообщении ведомства подчеркивается, что новые санкции Белого дома призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

В заявлении отмечается, что ограничительные меры также вводятся "вследствие несерьезного настроя России" на урегулирование украинского вопроса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержит три антироссийских законопроекта в среду, 22 октября.

Также глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон планирует значительное усиление санкций против РФ.