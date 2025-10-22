Страны ЕС одобрили 19-й пакет антироссийских санкций

Фото: 123RF/paulgrecaud

Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет антироссийских санкций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на датское председательство в объединении.

Согласно заявлению, пакет будет принят 23 октября к 09:00 по московскому времени, если не возникнут возражения.

Ранее Европарламент принял резолюцию, требующую заморозить процесс вступления Сербии в ЕС, пока Белград не присоединится к санкциям против РФ. На заседании присутствовали 623 евродепутата. Из них 457 проголосовали за утверждение документа, еще 103 – против, а 72 – воздержались.

Резолюцию приняли в качестве продолжения критики ЕС реакции Сербии на протесты в Нови-Саде, которые прошли в городе в ноябре прошлого года.