Спасший мужчину из горящей машины в Башкирии очевидец рассказал о ЧП

Очевидец Ринат, спасший мужчину в Башкирии, понимал, что загоревшаяся машина может взорваться. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам Рината, он оказался рядом случайно, так как договорился встретиться с братом на стоянке. Мужчина заметил дым примерно в 300 метрах.

"Увидел пламя, следы, что он буксовал, стоял. И решил, что там кто-то есть", – поделился Ринат.

Сначала он проверил пассажирские двери, а затем открыл водительскую. Там Ринат обнаружил хрипящего мужчину, которого вытащил на улицу. В этот момент в салоне уже горела панель, а колеса взрывались.

При этом Ринат также отметил, что в 17 лет он уже вытащил нескольких человек из горящего здания.

Ранее сообщалось, что в Ижевске пенсионерка чуть не сожгла квартиру из-за церковной свечи. Женщина решила зажечь свечу на гладильной доске. После молитвы она думала, что свеча догорела, поэтому ушла на кухню. Однако через некоторое время произошел пожар. Ликвидировать возгорание удалось свидетелю ЧП.

