В УК назвали беспроблемным дом пропавшей в Смоленске девочки

Фото: МАХ/"Следком"

Жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ) № 13 в беседе с ТАСС охарактеризовало дом на улице Маршала Еременко, в котором живет семья пропавшей в Смоленске 9-летней девочки, как беспроблемный.

Представители ЖЭУ рассказали, что ранее этот объект имел статус общежития. Однако сейчас там обустроены небольшие однокомнатные квартиры. Жильцов описали как "очень дружных и спокойных". В УК указали, что многие из них выходят на субботники. Также там рассказали, что в доме живут много пожилых людей.

"Места общего пользования, в отличие от многих других домов, там в порядке, сделан ремонт, никаких шприцов, бутылок во время уборки дома мы там не видим", – отметили в ЖЭУ.

При этом, как рассказали сотрудники управляющей компании, этот дом доставляет меньше хлопот коммунальщикам, чем соседние. В других зданиях, по данным ЖЭУ, иногда возникают пожары или драки, а в некоторых случаях разбиваются окна. Объект, где живет семья пропавшей девочки, характеризуется как тихий.

"Никаких откровенных алкоголиков, наркоманов тут нет", – добавили в ЖЭУ.

Представители УК также рассказали, что в девятиэтажном доме, где живет семья пропавшей девочки, нет видеокамер. Несколько лет назад жильцы якобы хотели установить их, но не смогли тогда собрать нужный кворум голосов. В ЖЭУ уточнили, что в 144 квартирах этого здания проживают десятки семей.

В УК добавили, что оказывают помощь полиции. В частности, для осмотра был предоставлен доступ ко всем техническим помещениям, в том числе к подвалам, чердакам и пустующим квартирам. Представитель СУ СК РФ по Смоленской области сообщил РИА Новости, что рассматриваются все версии исчезновения девочки.

"На данный момент проводится исчерпывающий комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – отметил представитель регионального главка СК РФ.

Девочка исчезла утром 24 февраля, когда ушла гулять с собакой и не вернулась. При этом с собой она не взяла ни телефон, ни ключи. В этот же день были организованы поиски. Изначально их проводили лишь в Заднепровском районе, но после территорию расширили за пределы города.

Всего в поисках участвует более 200 человек, в том числе местный отряд "Сальвар" и поисково-спасательная группа "ЛизаАлерт". Приметы ребенка следующие: рост около 130 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Девочка была одета в темную куртку с цветными элементами и ярко-голубые лыжные брюки.

Появлялась версия о возможном похищении ребенка неизвестными. В частности, местные жители рассказывали, что в подъезд дома заходил мужчина, который подъехал к зданию на машине. Однако вместе с девочкой его не видели. Следователи устанавливают личность и местонахождение водителя.

В полиции также сообщили, что родители ребенка характеризуются положительно, на учете не состоят. До этого момента девочка из дома не сбегала. Семья воспитывает еще двух детей, младшей из которых пять месяцев. Мать пропавшей находится в декрете. Отец оказывает помощь в поисках дочери.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и исполнения родителями обязанностей по воспитанию. В свою очередь, следователи возбудили дело, которое находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

