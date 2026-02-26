ЦБ спрогнозировал устойчивое возвращение инфляции к 4% во втором полугодии 2026 года

Фото: depositphotos/blinow61

Центробанк ожидает устойчивого возвращения инфляции к 4% во втором полугодии 2026-го. Об этом говорится в материалах ЦБ, которые опубликованы на сайте регулятора.

В этом году инфляционное давление, если исключить волатильность и вклад налога на добавленную стоимость (НДС), составит от 4 до 5%, что близко к значениям конца 2025 года.

В это же время ЦБ скорректировал прогноз по средней инфляции на текущий год до 5,1–5,6%. По итогам 2025-го инфляция в РФ составила 5,6%. На перераспределение ценовой динамики, по данным регулятора, повлияли низкие темпы роста цен на овощи в конце прошлого года, перенос повышения НДС и индексация тарифов на коммунальные услуги.

На прошлом заседании, которое состоялось 13 февраля, совет директоров Центробанка России принял решение снизить ключевую ставку с 16 до 15,5% годовых. Глава Сбера Герман Греф указывал, что сбалансировать экономическую динамику и поддержать инвестиционную активность позволит снижение ключевой ставки до 12% годовых.

