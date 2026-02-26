Девять футбольных арбитров стали фигурантами дела о коррупции

Фото: 123RF.com/marynavramchuk

Девять арбитров стали фигурантами дела о предполагаемом противоправном влиянии на результаты футбольных матчей. Расследование ведет следственный департамент МВД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о возможном получении незаконного вознаграждения за влияние на исходы игр Российской премьер-лиги и Первой лиги. Дело стало продолжением расследования в отношении бывшего руководства клуба "Торпедо", в рамках которого были выявлены новые эпизоды.

Обвинения были предъявлены арбитрам Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также судьям Первой лиги Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Фигурантом дела также стал бывший арбитр Игорь Захаров. В случае признания вины им может грозить до 7 лет лишения свободы.

Как заявил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, списки судей на сезон-2025/2026 будут скорректированы с учетом ведущегося расследования.

По данным источников, бюро исполкома союза планирует исключить этих арбитров из перечня обслуживающих матчи РПЛ и Первой лиги. Заочное заседание должно состояться до 28 февраля.

Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев и бывший гендиректор ФК Валерий Скородумов были задержаны в июне 2025 года. По версии следствия, с марта по май того же года они предлагали главному арбитру более миллиона рублей для того, чтобы их клуб одержал победу.

Позже суд отправил Скородумова и Соболева в СИЗО, а контрольно-дисциплинарный комитет РФС исключил "Торпедо" из числа участников Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/26.

По этому же делу правоохранители задержали арбитра Богдана Головко. Ему через посредника были переданы 1,5 миллиона рублей за оказание противоправного влияния на результат игры между "Торпедо" и "Камазом".