Совладелец и директор ФК "Торпедо" обвинены в подкупе арбитров

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Совладельца московского футбольного клуба "Торпедо" Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова обвинили в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.

По словам правозащитника, в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ. В данный момент проводятся следственные действия.

Ранее стало известно, что глава "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер избил 19-летнего футболиста Антона Мухина, который был арендован клубом у "Нижнего Новгорода".

Инцидент произошел во время восстановительного мероприятия футбольной команды в общественной бане. Сандлер ударил в лицо Мухина, а после дождался 19-летнего игрока в другом месте и нанес еще четыре удара, два из которых в голову.

Причиной стало то, что футболист не поздоровался с главой "Динамо-Владивосток", где играет спортсмен.