Глава "Динамо-Владивосток" избил 19-летнего футболиста в бане

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Глава "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер избил 19-летнего футболиста Антона Мухина, который был арендован клубом у "Нижнего Новгорода". Об этом рассказал агент игрока Антон Смирнов в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел во время восстановительного мероприятия футбольной команды в общественной бане. В тот момент, как рассказал Смирнов, Сандлер ударил в лицо Мухина, а после дождался 19-летнего игрока в другом месте и нанес еще четыре удара, два из которых в голову.

Причиной стало то, что футболист не поздоровался с главой "Динамо-Владивосток", где играет спортсмен. При этом, по словам агента, Мухин, когда хотел сесть рядом с Сандлером в бане, не знал, что тот является руководителем клуба.

В результате молодого человека доставили в больницу. У него выявили сотрясение головного мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.

После произошедшего футболист написал на главу "Динамо-Владивосток" заявление в полицию.

Мухин играет в "Динамо-Владивосток" с февраля 2025 года. Он успел сыграть за этот клуб 6 игр. До этого футболист представлял "Нижний Новгород". В составе нижегородской команды игрок принял участие в 10 матчах Российской Премьер-лиге (РПЛ) и 5 встречах в Кубке России.

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