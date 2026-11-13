ФНПР: переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в IT-сфере

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Переход на четырехдневную рабочую неделю наиболее реалистичен в сферах, где результат труда не зависит от времени присутствия сотрудника в офисе, например в IT-сфере. Об этом сообщил РИА Новости председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

По его словам, такая модель подходит для значительной части офисной, проектной и аналитической работы, а также для IT-сферы и отдельных административных и инженерных функций.

Сокращение рабочего времени возможно и на производствах, где автоматизация позволяет выпускать прежний объем продукции за меньшее время. По мнению главы ФНПР, часть эффекта от роста производительности следует направлять на улучшение условий труда.

Вместе с тем переход на четырехдневную неделю затруднителен на производствах с непрерывным циклом, в энергетике, металлургической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в сферах, требующих круглосуточного обслуживания. В этих случаях, по словам Черногаева, необходимо совершенствовать сменные и гибкие графики работы.

Ранее врач Анастасия Самойлова заявила, что двух выходных дней может быть недостаточно для полноценного восстановления после рабочей недели. Эксперт объяснила это инерцией кортизола – если к пятнице человек находится в состоянии сильного стресса и уровень гормона повышен, то утром в субботу показатели не успевают сразу прийти в норму.

С точки зрения профилактики она назвала оптимальным график с четырьмя рабочими днями и тремя выходными либо шестичасовым рабочим днем. Если изменить рабочий режим невозможно, специалист посоветовала хотя бы один выходной проводить в условиях абсолютной информационной тишины.